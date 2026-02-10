L’acuto di Lasagna ferma la Carrarese: all’Euganeo passa il Padova di misura

PADOVA – La Carrarese esce sconfitta per 1-0 dallo Stadio Euganeo, pagando dazio alla legge non scritta del calcio che premia la precisione sulla mole di gioco. Nel posticipo della 24ª giornata, la formazione toscana costruisce e preme, ma si arrende alla stoccata isolata del Padova e, soprattutto, alla propria imprecisione negli ultimi sedici metri.

La serata, diretta dal signor Turrini, ha messo subito in chiaro le gerarchie di pericolosità. Se i veneti hanno sfiorato il vantaggio in avvio con il palo colpito da Barreca su punizione (nata da un fallo di mano di Illanes), la Carrarese ha risposto con una manovra avvolgente ma perimetrale. La differenza l’ha fatta il cinismo: al 29′, Lasagna ha trovato il varco giusto nel cuore dell’area per il mancino vincente, mentre gli azzurri, pur affidandosi all’estro di Hasa e ai tentativi da fuori di Rubino (parato centralmente) e Schiavi, non hanno mai dato la sensazione di poter scardinare veramente la serratura avversaria prima dell’intervallo.

La ripresa si è trasformata in un monologo tattico sterile. La panchina toscana ha provato a cambiare l’inerzia inserendo forze fresche (dentro Zuelli, Imperiale e Rouhi), costringendo il Padova a rintanarsi. Tuttavia, il dominio territoriale azzurro si è scontrato con una difesa posizionale perfetta: i numerosi tentativi di Zanon, Rubino e del subentrato Sekulov sono stati sistematicamente respinti dal muro eretto dai padroni di casa, bravi a intasare le linee di tiro e costringere la Carrarese a soluzioni dalla distanza spesso velleitarie.

Nel finale, caratterizzato dal nervosismo (gialli per Zanon e Schiavi), l’ultima chance è capitata sul destro di Finotto all’87’, ma ancora una volta la respinta della retroguardia ha strozzato in gola l’urlo del pareggio. I toscani tornano a casa con la consapevolezza di aver giocato alla pari sul piano del ritmo, ma con la certezza che senza “cattiveria” sotto porta, il bel gioco non muove la classifica.

Il tabellino

PADOVA (4-3-3)

: Sorrentino; Villa, Belli (81′ Sgarbi), Perrotta, Barreca; Varas (81′ Giunti), Fusi (78′ Di Maggio), Harder; Seghetti (46′ Faedo), Lasagna, Di Mariano (57′ Bortolussi). All. Andreoletti.

CARRARESE (3-1-4-2): Bleve; Illanes (63′ Imperiale), Oliana, Calabrese (78′ Sekulov); Schiavi; Zuelli (60′ Finotto), Hasa, Rouhi (63′ Belloni), Zanon; Rubino (78′ Melegoni), Abiuso. All, Calabro.

RETI: 29′ Lasagna (P).

NOTE: Fusi (P), Perrotta (P), Zanon (C), Oliana (C)