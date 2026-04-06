Si ferisce all’addome mentre maneggia un’arma: in elisoccorso a Cisanello

TRESANA – Grave incidente domestico nel tardo pomeriggio di oggi a Tresana, in Lunigiana, dove un uomo di 66 anni è rimasto ferito all’addome da un colpo partito da un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato poco prima delle 17,30, mobilitando immediatamente una complessa macchina dei soccorsi coordinata dalla centrale operativa del 118. Sul posto sono intervenute d’urgenza l’automedica di Aulla e un’ambulanza della pubblica assistenza Croce Bianca, mentre da Massa è decollato l’elisoccorso Pegaso 3 per garantire un trasferimento rapido verso un centro specializzato.

Le condizioni dell’uomo, 66 anni, sono apparse subito serie, tanto da disporre il trasferimento in codice rosso. Nonostante la gravità della ferita riportata nella zona addominale, il sessantaseienne è rimasto sempre cosciente durante le delicate fasi del soccorso e del caricamento a bordo dell’elicottero, che lo ha poi trasportato direttamente all’ospedale Cisanello di Pisa. I medici della struttura pisana lo hanno preso in carico per sottoporlo agli accertamenti e ai trattamenti chirurgici necessari.

Sull’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti nell’abitazione per i rilievi di rito e per ricostruire come l’uomo sia venuto a contatto con l’arma. Secondo una prima e parziale ricostruzione, il colpo sarebbe partito inavvertitamente mentre l’uomo stava maneggiando l’arma, ma i militari dell’Arma stanno effettuando tutti i controlli necessari per escludere altre ipotesi e verificare la regolarità della detenzione del dispositivo balistico.