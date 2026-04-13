Sicurezza, scattano le zone rosse a Massa e Carrara

MASSA – Nella mattinata di oggi si è tenuta un’ulteriore riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata e presieduta dal Prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, a seguito dell’omicidio commesso nel centro del comune di Massa, nelle prime ore di ieri (12 aprile), e di quanto già condiviso nel corso della riunione del Comitato tenutasi nella giornata precedente.

Alla riunione, hanno partecipato il procuratore della Repubblica Piero Capizzoto, il presidente della Provincia, Roberto Valettini, i sindaci dei Comuni di Massa, Francesco Persiani, e Carrara, Serena Arrighi, il questore, Bianca Venezia, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Alessandro Dominici, e il vicecomandante Provinciale della Guardia di Finanza, Daniele Carrozzo.

Fermo restando quanto già disposto nel corso della precedente riunione, il Consesso ha esaminato la questione dell’istituzione, che avverrà con apposito provvedimento prefettizio, di Zone a vigilanza rafforzata nei territori dei comuni di Massa e Carrara.

Al riguardo, sulla base della ricognizione effettuata dai responsabili delle forze di polizia e di quanto segnalato anche dai sindaci di Massa e di Carrara in merito, sono state individuate, per un primo periodo di sei mesi, specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità nei centro dei territori comunali, nelle aree limitrofe delle stazioni ferroviari e nelle marine.

In conformità con la richiamata normativa di riferimento, in tali aree sarà disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio o aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per reati in materia di stupefacenti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, o per i reati in materia di armi, di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, numero 110, che in quelle zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza.