Trovato morto con ferite da coltello sul balcone di casa: è giallo

LICCIANA NARDI – Giallo nel cuore della Lunigiana, dove la serata di ieri (12 febbraio) è stata sconvolta dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 55 anni. Il cadavere è stato rinvenuto sul balcone di un’abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, in una scena che ha immediatamente fatto scattare l’allarme rosso. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia locale, che hanno transennato l’area per consentire i primi rilievi.

Secondo quanto emerso dalle prime e frammentarie informazioni, sul corpo dell’uomo sarebbero state riscontrate una o più ferite provocate da un’arma da taglio, con ogni probabilità un coltello. Un dettaglio, questo, che apre scenari inquietanti e su cui gli investigatori, al momento, mantengono il più stretto riserbo. La richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112 è arrivata da un familiare della vittima, che si sarebbe trovato davanti alla tragica scoperta.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: la centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica di Aulla e un’ambulanza della Croce Azzurra di Comano, ma per il 55enne non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri stanno lavorando per capire se si sia trattato di un drammatico gesto autonomo o se, invece, dietro la morte dell’uomo possa esserci la mano di un’altra persona.

I familiari vengono sentiti in queste ore per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e capire se vi fossero tensioni o elementi che possano indirizzare le indagini. Il magistrato potrebbe disporre già domani l’esame autoptico per fare luce sulla natura dei fendenti e sulla dinamica della morte violenta.