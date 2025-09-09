Trovato morto un cercatore di funghi disperso in Lunigiana

Getting your Trinity Audio player ready...

LICCIANA NARDI – Tragico epilogo per la ricerca di un cercatore di funghi scomparso da ieri e non rientrato dopo l’uscita sul sentiero.

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara lo hanno trovato questa mattina (9 settembre) privo di vita.

Le ricerche sono iniziate ieri sera a Licciana Nardi, in località Tavernelle. Un uomo di 65 anni era uscito per la ricerca di funghi e non aveva fatto rientro. Intorno alle 20,15 di ieri sera i familiari hanno dato l’allarme.

Sul posto una Unità di Comando Locale, personale Tas (Topografia applicata al soccorso), nucleo cinofili, nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e nucleo Dedalo, oltre a Carabinieri, Sast e personale del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Questa mattina (9 settembre) la tragica notizia del ritrovamento dell’uomo ormai cadavere.