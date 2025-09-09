23.4 C
Trovato morto un cercatore di funghi disperso in Lunigiana

Il 65enne non era rientrato ieri a Tavernelle, località di Licciana Nardi ed erano scattate le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e Sast

CronacaPrimo Piano
Trovato morto un cercatore di funghi disperso in Lunigiana (foto vigili del fuoco)
LICCIANA NARDI – Tragico epilogo per la ricerca di un cercatore di funghi scomparso da ieri e non rientrato dopo l’uscita sul sentiero. 

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara lo hanno trovato questa mattina (9 settembre) privo di vita.

Le ricerche sono iniziate ieri sera a Licciana Nardi, in località Tavernelle. Un uomo di 65 anni era uscito per la ricerca di funghi e non aveva fatto rientro. Intorno alle 20,15 di ieri sera i familiari hanno dato l’allarme.

Sul posto una Unità di Comando Locale, personale Tas (Topografia applicata al soccorso), nucleo cinofili, nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e nucleo Dedalo, oltre a Carabinieri, Sast e personale del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Questa mattina (9 settembre) la tragica notizia del ritrovamento dell’uomo ormai cadavere. 

