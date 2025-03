Una Carrarese in forma si fa raggiungere solo nel finale dalla Cremonese

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Cremonese 2-2CARRARESE (3-5-2):

Fiorillo, Guarino, Illanes, Imperiale, Zanon, Zuelli (88’ Milanese), Schiavi, Cherubini (72’ Giovane), Belloni (57’ Bouah), Torregrossa (57’ Melegoni), Finotto (72’ Cerri). A disposizione: Ravagli, Mazzi, Melegoni, Oliana, Milanese, Bouah, Cavion, Giovane, Manzari, Fontanarosa, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Bianchetti, Ceccherini, Antov (46’ Folino), Azzi, Vandeputte (63’ Bonazzoli), Majer (80’ Gelli), Pickel, Vazquez (53’ Johnsen), Zanimacchia, Nasti (46’ De Luca). A disposizione: Drago, Tannander, Ravanelli, De Luca, Johnsen, Gelli, Moretti, Folino, Bonazzoli. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Tremolada di Monza (Barone – Catallo)

RETI: 12’ Zanimacchia, 26’ Finotto, 42’ Cherubini, 87’ Johnsen

NOTE: Ammoniti Antov, Illanes, Nasti, Belloni, Bianchetti, Cerri, Melegoni, Pickel

CARRARA – Buon pari per la Carrarese contro una delle protagoniste del campionato, la Cremonese.

Il primo sussulto della gara è della Cremonese, con un calcio d’angolo di Vazquez battuto sul primo palo e Nasti che stacca sopra la traversa. Al 13’ la Cremonese passa in vantaggio con Zanimacchia, che finalizza un assist di Nasti. Al 16’ Majer serve Vasquez, ma la sua conclusione finisce a lato. Al 27’ la Carrarese pareggia con Finotto, assistito da Torregrossa dopo un cross di Illanes. Un minuto dopo, Azzi sfiora il nuovo vantaggio per la Cremonese con un tiro da fuori area. Al 41’ la Carrarese passa in vantaggio con Cherubini, che segna su assist di Guarino. La prima frazione termina con il punteggio di 2-1.

Nella ripresa, entrambe le squadre faticano a trovare varchi nelle difese avversarie. Al 66’ Melegoni serve Finotto, che vede Zuelli, ma il suo tiro finisce alto. Al 81’ Johnsen prova a impensierire Fiorillo, ma la sua conclusione è alta. Al 87’ Johnsen pareggia per la Cremonese con un colpo di testa su cross di Azzi. Al 92’ De Luca ci prova con un colpo di testa, ma Fiorillo devia sopra la traversa.

Dopo un finale rovente, l’arbitro decreta la fine del match al termine dei sei minuti di recupero.