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Una fiaccolata organizzata dalla diocesi per ricordare Giacomo Bongiorni

Domani (14 aprile) iniziativa concordata con il sindaco, Francesco Persiani: un momento di riflessione sul senso di quanto accaduto

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REDAZIONE
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Una fiaccolata organizzata dalla diocesi per ricordare Giacomo Bongiorni (foto FB)
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MASSA – Domani (14 aprile) alle 21 è stata organizzata una fiaccolata per le strade della città di Massa.

Questa iniziativa concordata con il sindaco, Francesco Persiani, è un momento comunitario di riflessione sul senso di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando è avvenuta la morte di Giacomo Bongiorni, fatto che ha suscitato sgomento e preoccupazione in tutta la cittadinanza.

Questo l’itinerario della fiaccolata: partenza da piazza Garibaldi, via Eugenio Chiesa, via Porta Fabbrica, Piazza Aranci, Palazzo Ducale, via Cairoli, piazza Duomo, via Dante e conclusione in Piazza Palma.

“La fiaccolata – dice la diocesi – vuole essere un modo per stringersi in preghiera in segno di vicinanza al dolore dei familiari, in un clima di rispetto, raccoglimento e sobrietà”. 

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© Riproduzione riservata

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