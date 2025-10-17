Addio a “Space Ace”: si è spento il chitarrista leggendario dei Kiss

Getting your Trinity Audio player ready...

È venuto a mancare Ace Frehley, celebre chitarrista fondatore del gruppo rock Kiss, all’età di 74 anni. La notizia, confermata da fonti americane, riporta che Frehley era stato ricoverato in terapia intensiva dopo un’emorragia cerebrale causata da una caduta all’interno del suo studio.

La famiglia, con una dichiarazione carica di emozione, ha espresso quanto fosse impegnata in quei momenti “a circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli”. Un cordoglio che si allunga al mondo della musica, che perde una figura centrale del rock mondiale.

Nato con il soprannome “Space Ace” o “The Spaceman”, Ace Frehley fu tra i pilastri della formazione originale dei Kiss, insieme a Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss. Il gruppo, famoso non solo per la musica ma per l’immagine iconica e scenografica, ha segnato un’epoca: brani come Rock and Roll All Nite o I Was Made for Lovin’ You sono diventati inni generazionali.

Negli anni Ottanta si separò dai Kiss per seguire la carriera solista, dando vita a progetti come Frehley’s Comet, ma rimase sempre una figura centrale nei cuori dei fan. La reunion negli anni Novanta con la formazione originale confermò quanto la sua presenza fosse indispensabile per il DNA del gruppo.

Oggi, l’eco del suo assolo risuona nelle arene, nei club, nei vinili e nelle playlist di chi nei decenni ha stretto un legame con quel sound potente, teatrale e irripetibile. Rock’n’roll eterno, Ace Frehley sarà per sempre parte integrante della leggenda dei Kiss e della storia del rock mondiale.