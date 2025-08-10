Troppi errori, poca lucidità: Milan travolto dal Chelsea per 4-1

|
Pomeriggio amaro per il Milan allo Stamford Bridge. Il Chelsea vince 4-1, approfittando di un avvio horror dei rossoneri e di una lunga inferiorità numerica.
Il match si mette subito in salita: al 5’ autogol di Coubis su punizione di James. Passano tre minuti e Joao Pedro raddoppia di testa su cross di Pedro Neto. Al 18’ la serata di Coubis si chiude con un’espulsione diretta per fallo da ultimo uomo su Joao Pedro.
Il Milan prova a reagire: Leao segna un gran gol al 42’, annullato per fuorigioco. In pieno recupero, Tomori salva sulla linea su Cucurella. Primo tempo a senso unico, con tanto Chelsea e poco Milan.
Nella ripresa Maresca cambia mezza squadra. Al 65’ Musah atterra Estevao in area e Delap realizza il rigore del 3-0. Al 69’ la rete dell’orgoglio rossonero: Saelemaekers inventa per Fofana, che insacca sul primo palo. Ma al 90’ Andrey Santos serve Delap per il 4-1 definitivo.
Il Milan spreca anche una clamorosa occasione al 55’, quando Fofana ignora Bartesaghi solo davanti alla porta. Nei minuti finali spazio ai giovani, ma il punteggio non cambia. Chelsea dominante, Milan punito da errori e distrazioni.