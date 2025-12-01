A soli 19 anni finisce nei guai per spaccio: arrestato dai carabinieri

Getting your Trinity Audio player ready...

CRESPINA LORENZANA – Ha soli 19 anni ed è già nei guai per spaccio di droga.

Nella nottata trascorsa i carabinieri della stazione di Cenaia hanno arrestato un giovane di 19 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno fermato il 19enne, trovandolo in possesso di tre dosi di hashish per un peso complessivo di 4,08 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso ai carabinieri di rinvenire ulteriori 42,81 grammi di hashish e la somma di 150 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’articolo 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.