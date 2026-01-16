12.4 C
Aggredisce gli agenti della Guardia di Finanza che gli irrompono in casa

Arrestato dalle Fiamme Gialle un 38enne di origine tunisina. Nell'abitazione sequestrati 16 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento

Aggredisce gli agenti della Guardia di Finanza che gli irrompono in casa (foto Sala Stampa Gdf)
PISA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato un cittadino 38enne, di origini tunisine, resosi protagonista di una violenta resistenza e sottoposto a sequestro 16 grammi di cocaina.

Nel corso di un intervento, su attivazione della sala operativa, a seguito di segnalazioni di schiamazzi e urla provenienti da un appartamento ubicato in un condominio di via Cattaneo – già noto alle forze di polizia per la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti – i militari del gruppo di Pisa sono entrati nell’abitazione, unitamente a personale sanitario e sono stati aggrediti dal tunisino, il quale si scagliava con impeto contro i finanzieri. Grazie alla professionalità e alla prontezza dei militari operanti, il soggetto è stato immediatamente immobilizzato, sedato dal personale medico presente e trasportato al pronto soccorso di Cisanello, evitando più gravi conseguenze per l’incolumità degli operatori e dei presenti.

Nel corso delle successive attività nell’abitazione, alla presenza del fratello del soggetto accompagnato al nosocomio cittadino, è stato individuato un involucro in carta stagnola contenente sostanza stupefacente, rinvenuto nei pressi di un barattolo di bicarbonato, e materiale per il confezionamento. A questo punto il soggetto tentava di sottrarre la droga con spinte, opponendo ulteriore resistenza attiva all’operato dei militari, ma veniva prontamente bloccato. La sostanza è risultata essere cocaina per complessivi 16 grammi, mentre nella disponibilità del soggetto extracomunitario è stato rinvenuto anche un coltello, anch’esso sottoposto a sequestro.

Il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito del processo per direttissima, il giudice ne ha disposto la misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di firma.

La Guardia di finanza di Pisa continua a garantire un costante presidio di legalità e sicurezza, contrastando con fermezza episodi di aggressione alle forze dell’ordine e i traffici illeciti connessi agli stupefacenti.

© Riproduzione riservata

