Aggredito da un detenuto un agente di polizia penitenziaria al Don Bosco di Pisa

PISA – Ancora tensione al carcere Don Bosco di Pisa, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto con patologie psichiatriche, che lo ha colpito alla testa con un pugno rendendo necessari i controlli all’ospedale cittadino.

A darne notizia la segretaria provinciale dell’Al.Si.P.Pe., Alleanza sindacale della polizia penitenziaria Enrica Vento, che nel commentare l’ennesimo grave episodio di violenza, mette in evidenza che “il susseguirsi di tali condotte sono frutto del fallimento della gestione di questa tipologia di detenuti, a seguito della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) sancita dalla Legge 81/2014, ha delegato al sistema penitenziario ordinario la gestione di soggetti che richiederebbero setting clinico-assistenziali, e non puramente custodiali”.

“L’episodio – prosegu – conferma la gravità di una situazione che vede il personale della penitenziaria operare in un contesto di forte insicurezza, le aggressioni sono sempre pià frequenti e mettono sempre di più a repentaglio l’incolumità degli agenti, e alterano gli equilibri delle direzioni coinvolte. Occorre un intervento del Dap e del ministero della giustizia per una revisione immediata dei protocolli di gestione dei detenuti psichiatrici, onde evitare il ripetersi di questi episodi. Già da subito chiederemo agli organi preposti, in primis il Provveditorato regionale di ridurre le assegnazione di detenuti problematici trasferiti da altri istituti penitenziari della regione. Per concludere la nostra vicinanza e solidarietà all’agente della polizia penitenziaria ferito, uniti agli auguri di una pronta guarigione”.