Alert System per dare informazioni sul referendum, Fdi Cascina presenta un esposto

CASCINA – Ieri pomeriggio (7 giugno) una delegazione del circolo comunale di Fratelli d’Italia si è recata alla caserma dei carabinieri di Cascina per presentare una esposto in merito ad un supposto utilizzo improprio del sistema di allerta in uso all’amministrazione comunale.

“Il Comune di Cascina – spiegano dal partito – ha utilizzato il sistema di allerta comunale (presumibilmente Alert System o strumento analogo) per inviare una comunicazione ai cittadini riguardante l’apertura dei seggi per i quesiti referendari. Tale utilizzo per finalità comunicative di tipo elettorale, seppur indirette, può rappresentare un abuso dello strumento e una forma di comunicazione istituzionale impropria, suscettiibile di produrre effetti distorsivi sull’ìequilibrio informativo e potenzialmente lesiva del principio di neutralità della pubblica amministrazione in periodo elettorale”.

“Con questo atto – conclude Fdi – chiediamo agli organi preposti di fare chiarezza su quanto accaduto”.