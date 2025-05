Anche la commissione sanità dà il via libera a Katia Belvedere come nuova direttrice generale dell’Aoup

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Via libera, da parte della commissione sanità presieduta da Enrico Sostegni (Pd) alla nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa. Il nome proposto dal presidente della giunta Eugenio Giani è quello di Katia Belvedere, attuale direttore generale di Ispro, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Belvedere prenderà il posto di Silvia Brani.

La proposta di nomina è stata accolta con voto favorevole a maggioranza. La commissione sanità, lo ricordiamo, deve esprimere un parere non vincolante alla scelta, che viene effettuata dal presidente della giunta regionale.

Katia Belvedere, laureata in giurisprudenza, con studi alla Luiss di Roma e un master in management alla Bocconi di Milano, è direttrice di Ispro dal 2 maggio 2022. Nei due anni precedenti era stata direttrice amministrativa della Fondazione Monasterio e prima ancora, dal 2007, dirigente in Regione Toscana all’assessorato alla sanità e al sociale.

Durante l’audizione Belvedere ha sottolineato che il nuovo incarico rappresenta una sfida importante e che la sua azione si concentrerà sull’innovare i modelli organizzativi. Tra i problemi da affrontare a Pisa, ha citato il funzionamento del pronto soccorso e le liste di attesa. Lavoro di squadra, ascolto, condivisione delle strategie, sinergia tra professionisti e tra ospedale e territorio, le strategie che si propone di adottare durante il suo mandato.