Anche lastre di cemento amianto nella discarica abusiva: denunciato il titolare di un’impresa edile

I carabinieri forestali di Riparbella sono risaliti a un cantiere di Castagneto Carducci per l'abbandono in una strada secondaria di Guardistallo

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

GUARDISTALLO – I carabinieri del nucleo Forestale di Riparbella hanno concluso accertamenti relativi a un grave caso di abbandono illecito di rifiuti, denunciato il titolare di un’impresa edile.

L’indagine ha preso il via a seguito del ritrovamento, avvenuto nello scorso ottobre, di un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati illegalmente ai margini di un’area boschiva, lungo una strada secondaria nel Comune di Guardistallo. 

L’abbandono dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, tra cui imballaggi di prodotti per l’edilizia, bombole esauste di schiuma poliuretanica, scarti da lavorazioni edili e soprattutto, due cumuli di lastre in cemento-amianto, stimati in circa 25 lastre con dimensioni di 1 metro per 2 metri ciascuna, materiale altamente pericoloso per la salute pubblica e l’ambiente. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di risalire all’impresa responsabile, stabilendo che i rifiuti provenivano da un cantiere edile ubicato nel Comune di Castagneto Carducci. 

© Riproduzione riservata

