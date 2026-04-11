Anche un 15enne di San Miniato, appassionato di astronomia, fra gli Alfieri della Repubblica

SAN MINIATO – Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, esprime grande soddisfazione per la nomina del giovane sanminiatese Tommaso Lavecchia tra i nuovi Alfieri della Repubblica, conferita dal Presidente della Repubblica.

Nato il 26 gennaio 2011 e residente a San Miniato, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “per l’entusiasmo con cui condivide la passione per l’astronomia, trasformando lo studio di stelle, pianeti e galassie in un’esperienza stimolante per i suoi coetanei, con un importante valore educativo”. Un impegno che il giovane ha dimostrato concretamente fin da bambino, partecipando a mostre ed eventi scientifici e, più recentemente, esponendo scatti della Luna messi a confronto con le opere di Ludovico Cardi e Galileo Galilei, accompagnati da un opuscolo divulgativo distribuito ai compagni di classe.

“Ci rallegriamo per questo importante riconoscimento a Tommaso Lavecchia, un ragazzo di 15 anni che ha già dimostrato non solo una passione fuori dal comune per lo studio di stelle, pianeti e galassie, ma anche una straordinaria capacità di trasformarla in un’esperienza coinvolgente e formativa per gli altri – commenta il sindaco -. Ha avuto modo di farsi conoscere per iniziative e conferenze in vari contesti, anche a San Miniato, distinguendosi per curiosità, rigore scientifico e una vocazione alla divulgazione che non si trova in tutti i ragazzi della sua età. Speriamo che il suo esempio, riconosciuto oggi anche a livello nazionale, possa rappresentare uno stimolo per molti altri giovani del nostro territorio. Sono felice per Tommaso, per tutta la sua famiglia, per la comunità di Roffia, un riconoscimento che premia non solo il talento e l’impegno del giovane, ma anche il valore educativo della condivisione del sapere, rendendo orgogliosa tutta la comunità di San Miniato”.