‘Antifascismo uguale mafia’: sdegno per la scritta sul sacrario per il 25 aprile

MONTOPOLI VALDARNO – ‘Antifascismo uguale mafia’. Questa la scritta apparsa nella notte sul sacrario di San Sebastiano, il luogo dove di lì a poche ore si sarebbero svolte le celebrazioni per il 25 aprile del Comune.

Gli striscioni sono subito stati rimossi.

“Questa non è Montopoli. Montopoli è una città democratica con valori antifascisti – ha detto la sindaca Linda Vanni –. Condanniamo con forza l’atto e invito a non sottovalutare né a minimizzare ciò che è accaduto. Si tratta di un gesto vile, qualcosa di studiato e realizzato proprio nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile e proprio nel luogo in cui si svolgono a Montopoli. Lunedì faremo denuncia contro ignoti. Grazie ai cittadini e alle cittadine che hanno segnalato gli striscioni questa mattina e hanno provveduto alla loro rimozione”.

Una condanna doppia per il danneggiamento di un luogo pubblico e sacro e per il contenuto dei messaggi che inneggiano al fascismo.

“Purtroppo questo luogo non è nuovo ad attacchi di questo tipo – prosegue – negli anni passati, sempre nel giorno delle celebrazioni della Liberazione, è apparsa una svastica disegnata con una bomboletta spray e in un’altra occasione dei volantini contro il 25 aprile. Alla luce di tutto questo ci viene da chiederci perché. Perché a Montopoli? Forse significa che sul territorio c’è una presenza di persone che non si riconoscono nei valori dell’antifascismo e che anzi lo contestano. Oppure probabilmente il nostro modo di fare politica, di prendersi cura delle persone e di celebrare la pace e l’antifascismo dà fastidio. Noi comunque continueremo a farlo”.

La Sezione Anpi Serafino Soldani di Montopoli in Val d’Arno, oltre a condannare questo atto di viltà, compiuto durante la notte prima delle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione, “ribadisce con forza – si legge in una nota – quanto oggi sia importante continuare a lottare per i valori conquistati durante la Resistenza, continuare a proclamarsi antifascisti, e sventolare con ancora più forza la nostra Costituzione come la più bella bandiera che celebra la libertà.”