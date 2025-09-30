23.7 C
Arrestati due bracconieri nel parco di San Rossore: avevano armi illegali

Dopo la direttissima i due cacciatori sono stati sottoposti all'obbligo di firma tre volte alla settimana in attesa del giudizio

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
PISA – Due bracconieri individuati e arrestati a San Rossore: avevano armi da fuoco non registrate. 

I carabinieri forestali della compagnia di Pisa hanno fermato in flagranza di reato i due uomini, trovati a cacciare illegalmente all’interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nel territorio del comune di Pisa.

I militari dell’arma hanno sorpreso i due bracconieri in possesso di armi da fuoco clandestine, prontamente sequestrate.

I carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due che, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo in cui, per entrambi, è stato convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di firma tre volte alla settimana.

L’operazione in questione è il frutto di una stretta collaborazione tra i carabinieri forestali e le guardie del Parco, a dimostrazione dell’importanza del lavoro di squadra nella tutela dell’ambiente.

Gli interventi congiunti delle forze dell’ordine e degli enti preposti alla gestione delle aree protette sono fondamentali per contrastare il fenomeno del bracconaggio e garantire la salvaguardia degli ecosistemi.

© Riproduzione riservata

