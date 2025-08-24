22.2 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pisa, pareggio che sa di impresa al ritorno in serie A dopo 34 anni

Un’autorete di Hien porta avanti i nerazzurri, poi Scamacca ristabilisce l’equilibrio. Gilardino applaude un avvio coraggioso dei suoi ragazzi

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Gilardino
Foto di: Youtube / Pisa Sporting Club
1 ' di lettura

BERGAMO – Finisce 1-1 tra Atalanta e Pisa al Gewiss Stadium. L’autogol di Hien illude i toscani al 26’, ma nel secondo tempo Scamacca ritrova il gol e regala un punto alla Dea.

Il Pisa, tornato in Serie A dopo 34 anni, parte senza timori. La squadra di Gilardino colpisce a sorpresa con un pasticcio difensivo di Hien. Prima dell’intervallo Carnesecchi evita il raddoppio opponendosi a Moreo.

Nella ripresa l’Atalanta alza i ritmi. Scamacca colpisce una traversa e poco dopo trova il pari su assist di Pasalic. Nel finale i nerazzurri spingono, ma Semper chiude la porta e difende un punto prezioso per i toscani.

Per Juric, all’esordio in campionato con la Dea, resta il rammarico per le tante occasioni sprecate. Per il Pisa, invece, un debutto che sa di impresa.

Il tabellino

Atalanta – Pisa 1-1
ATALANTA

(3-4-2-1):  Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini (43’st Koussonou); Bellanova, De Roon, Pasalic (26’st Ederson), Zalewski; De Ketelaere (39’st Samardzic); Maldini (26’st K. Sulemana), Scamacca (26’st Krstovic). A disposizioe: Sportiello, Rossi, Bonfanti, Ahanor, Bernasconi, Zappacosta, Brescianini. Allenatore: Juric.
PISA (3-4-2-1):  Semper; Denoon (33’st Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin (33’st Piccinini), Aebischer, Angori; Tramoni (26’st Cuadrado), Moreo (26’st Akinsanmiro); Meister (9’st Nzola). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Mbambi, Hojholt, Leris, Buffon, Maucci, Durmush. Allenatore: Gilardino
ARBITRO: Arena di Torre del Greco (Palermo di Bari e Politi di Lecce – Quarto uomo Marinelli di Tivoli)
RETI: 26’pt aut. Hien, 5’st Scamacca
NOTE: Ammoniti Maldini, Kamaldeen, Juric

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.2 ° C
22.9 °
20.1 °
75 %
2.6kmh
0 %
Lun
28 °
Mar
31 °
Mer
34 °
Gio
34 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)incendio (14)Eugenio Giani (14)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati