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Paura a Calcinaia, la pioggia sommerge il sottopasso: intervengono i vigili del fuoco

Immediato l'intervento dei pompieri del comando di Pisa e della polizia municipale di Pontedera per mettere in sicurezza un veicolo e ripristinare il traffico

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REDAZIONE
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Vigili del Fuoco
Foto di: Vigili del Fuoco
Meno di 1 ' di lettura

CALCINAIA – Un intenso temporale ha provocato disagi alle prime ore della giornata nel territorio comunale di Calcinaia. Intorno alle 7,30 un’automobile è rimasta bloccata all’interno di un sottopassaggio situato in via Maremmana, invaso dall’acqua proprio a causa delle forti precipitazioni.

La persona che si trovava alla guida della vettura, trovandosi impossibilitata a proseguire la marcia, è riuscita fortunatamente ad abbandonare l’abitacolo in autonomia. L’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche per il conducente, che è uscito dalla situazione del tutto incolume.

Per gestire l’emergenza e ripristinare le condizioni di viabilità è giunta sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa. I soccorritori hanno operato per mettere in sicurezza sia il veicolo bloccato nell’acqua, sia l’intera area interessata dall’allagamento. Sulla scena dell’incidente è intervenuto anche il personale della polizia municipale di Pontedera.

© Riproduzione riservata

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