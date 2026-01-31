Autofficina senza autorizzazione e all’interno c’è un lavoratore al nero: stop immediato all’attività

SANTA CROCE SULL’ARNO – Nel pomeriggio di mercoledì (28 gennaio) i carabinieri della stazione di Santa Croce sull’Arno, coadiuvati dal Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa e dal Nucleo forestale di Calcinaia, hanno eseguito un’ispezione mirata presso un’autofficina con rivendita auto in via del Bosco a santa Croce sull’Arno.

L’esito dell’operazione ha portato alla denuncia della titolare dell’attività a causa di gravi e plurime inosservanze della normativa vigente.

Durante il controllo è stata accertata la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), riscontrando inoltre la presenza di un lavoratore straniero impiegato in nero, senza la preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego.

Sul piano amministrativo e ambientale, l’attività è risultata priva del titolo abilitativo per l’esercizio della meccatronica e caratterizzata dalla presenza di un deposito non controllato di rifiuti pericolosi, quali oli esausti e liquidi meccanici, gestiti senza il prescritto registro di carico e scarico.

A fronte delle criticità emerse, è stato immediatamente adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Alla titolare sono state comminate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo di 27893,71 euro.