Azzannata alla testa e alle braccia da tre cani: donna di 68 anni a Cisanello

ORCIANO PISANO – Attimi di terrore ieri pomeriggio (12 novembre) a Orciano Pisano.

Alcuni cani, per motivi da capire, hanno aggredito una signora di 68 anni. Il padrone dei cani è immediatamente intervenuto per interrompere l’aggressione ma è stato ferito anche lui. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Cisanello.

I cani hanno azzannato la donna più volte, procurandole ferite gravissime alla testa e agli arti per cui è entrata in codice rosso all’ospedale.

Della vicenda si occupa, oltre che le forze dell’ordine, il servizio veterinario dell’Asl Toscana Nord Ovest.