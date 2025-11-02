19.3 C
Firenze
domenica 2 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Beccato mentre vende una dose di cocaina: arrestato 47enne a Pisa

Sequestrati circa 3,6 grammi di droga, 6 telefoni cellulari e documenti rubati, una tenaglia e due chiavi inglesi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
carabinieri pisa
Beccato mentre vende una dose di cocaina: arrestato 47enne a Pisa (Foto carabinieri Pisa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È stato beccato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente.

L’uomo, un 47enne straniero, è stato arrestato nella serata del 27 ottobre a Pisa dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione, e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari, transitando nel parcheggio di un supermercato in via Chiassatello, hanno sorpreso il soggetto mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente che, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, si è dato immediatamente alla fuga.

I carabinieri sono riusciti a bloccare il 47enne e la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare 8 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 3,6 grammi, 6 telefoni cellulari e documenti rubati, una tenaglia e due chiavi inglesi, qualificati come oggetti atti ad offendere.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.3 ° C
19.8 °
18.4 °
80 %
1.5kmh
75 %
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1536)ultimora (1377)sport (65)demografica (25)vid (24)tec (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati