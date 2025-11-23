5.4 C
Blatte in cucina: multato e chiuso provvisoriamente un ristorante di Cascina

Il blitz dei Nas ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie: chiesto anche l'intervento dell'Asl per l'inibizione

CASCINA – Ancora un ristorante chiuso per carenze igienico sanitarie. Stavolta il blitx dei Nas di Livorno hanno fatto tappa in un’attività di ristorazione di Cascina. 

L’ispezione, condotta nel pomeriggio di venerdì (21 novembre) ha evidenziato il mantenimento dell’attività in condizioni igienico-sanitarie precarie e compromesse.
In particolare, i militari del Nas hanno accertato la presenza di un’infestazione di blatte, vivi e morti, all’interno dell’ambiente cucina.

Gli infestanti sono stati rilevati in un’esca di cattura posizionata sulla pavimentazione, un chiaro indicatore della grave situazione igienica. A fronte della serietà delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno richiesto l’intervento immediato dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, che ha prontamente emesso un provvedimento di immediata sospensione e inibizione dell’attività di somministrazione di alimenti al pubblico.

La titolare è stata segnalata alle competenti autorità sanitarie e amministrative per le violazioni accertate ed è stata sanzionata con multe amministrative per un ammontare pari a  2mila euro. 

L’attività del Nas si inquadra nel continuo impegno a garantire la massima sicurezza dei prodotti alimentari e degli ambienti in cui vengono preparati e somministrati, a tutela della salute dei consumatori.

