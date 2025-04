Blitz di ignoti incappucciati sul cantiere di restauro del duomo di Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Episodio dai contorni poco chiari nella notte fra martedì e mercoledì scorsi al duomo di Pisa.

Ignoti, incappucciati, sono saliti sulle impalcature del cantiere per il restauro appendendo uno striscone con un Qr code e la scritta ‘I peccatori’ che avrebbe rimandato a un sito internet (ora inattivo).

Non è ancora chiaro se si tratti di una trovata pubblicitaria o di un blitz di altro tipo, fatto sta che l’azione dei due è stata ripresa dalle telecamere dell’Opera primaziale pisana, che hanno registrato tutto quanto è successo intorno all’1,30. Sull’episodio indaga la Digos mentre le forze dell’ordine hanno eseguito un’accurata ispezione di tutto il complesso che ha dato esito negativo. Per farlo hanno simulato un’esercitazione di protezione civile, per non allarmare in tanti turisti presenti in piazza dei Miracoli.

Sull’episodio la procura sarebbe pronta a a ordinare una consulenza tecnica informatica sul Qr Code.