Blitz nella casa a Calambrone: aveva 21 chili di cocaina e un kalashnikov

I carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno, con il supporto dell’Arma di Pisa, hanno arrestato un uomo d’origine albanese, a conclusione di attività investigativa, anche per la detenzione di arma da guerra, in quanto in casa è stata rinvenuto un kalashnikov con relativo munizionamento, e per la detenzione di sostanze stupefacenti, per l’ingente quantitativo di 21 chilogrammi di cocaina.

L’arrestato infatti nascondeva all’interno di un appartamento situato a Calambrone, le armi e la droga. I carabinieri sono stati insospettiti da strani spostamenti dell’autovettura in uso all’uomo, che, dopo una serie di servizi di osservazione, hanno permesso di individuare il magazzino della droga.