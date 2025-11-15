18.7 C
Caccia illecita con mezzi proibiti, denunciati due pensionati a Cascina

L'illecito contestato riguarda l'utilizzo di richiami acustici elettromagnetici non consentiti, in violazione della normativa vigente

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
(foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
CASCINA – Caccia illecita con mezzi proibiti, denunciati due pensionati a Cascina. 

I militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Pisa, in collaborazione con il Nucleo carabinieri forestale di Calcinaia, hanno portato a termine un’importante operazione di controllo sul corretto svolgimento dell’attività venatoria, culminata con la denuncia di due cacciatori all’autorità giudiziaria di Pisa.

Gli uomini, due pensionati di 72 e 64 anni, sono stati sorpresi nella mattinata dello scorso 8 novembre, mentre esercitavano l’attività di caccia da un appostamento fisso situato in un’ansa del fiume Arno, in località Musigliano, nel Comune di Cascina. 

L’illecito contestato riguarda l’utilizzo di richiami acustici elettromagnetici non consentiti, strumenti che violano le normative vigenti sulla caccia, alterando la lealtà e la selettività dell’attività venatoria.

Oltre ai richiami acustici proibiti, i militari hanno proceduto al sequestro di tutti i mezzi di caccia utilizzati. Un elemento di particolare interesse investigativo è stato il sequestro di una telecamera di videosorveglianza che i cacciatori avevano posizionato lungo la strada d’accesso all’appostamento, verosimilmente utilizzata per monitorare l’arrivo di eventuali controlli.

© Riproduzione riservata

