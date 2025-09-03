Serie A, ecco gli anticipi e posticipi di Pisa e Fiorentina

|
Getting your Trinity Audio player ready...
FIRENZE – La Lega Serie A ha reso ufficiali gli anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata.
Pisa e Fiorentina si preparano a un periodo fitto di impegni, tra partite di campionato e sfide ad alto tasso di spettacolo.
Il Pisa comincerà la sua sequenza il 22 settembre al Maradona contro il Napoli, un lunedì sera che promette emozioni. Subito dopo, il 28, i nerazzurri affronteranno il derby toscano contro la Fiorentina, atteso all’Arena Garibaldi.
Ottobre sarà altrettanto impegnativo: il 5 trasferta a Bologna, il 18 match casalingo contro il Verona, e il 24 sfida proibitiva a San Siro contro il Milan, in un anticipo del venerdì sera. Il mese si chiuderà con la Lazio all’Arena Garibaldi il 30 ottobre, un incontro notturno tra i più attesi.
Novembre aprirà con Torino-Pisa il 2, seguito dal confronto casalingo contro la Cremonese il 7. L’ultimo impegno prima di dicembre sarà il 24 sul campo del Sassuolo, altro posticipo del lunedì.
Il calendario della Fiorentina è altrettanto serrato. Si parte domenica 21 settembre al Franchi contro il Como, aprendo un ciclo intenso di partite. La settimana successiva, il 28, sarà la volta del derby a Pisa.
Ottobre propone subito sfide di cartello: il 5 arriverà la Roma a Firenze, mentre il 19 i viola voleranno a Milano per affrontare il Milan in serale. Il 26 è in programma il derby dell’Appennino contro il Bologna, seguito tre giorni dopo dalla trasferta a San Siro contro l’Inter.
A novembre, la Fiorentina tornerà in campo il 2 contro il Lecce, poi il 9 trasferta a Genova contro il Genoa. Il clou del mese sarà Fiorentina-Juventus, sabato 22 alle 18, uno degli appuntamenti più caldi della stagione.