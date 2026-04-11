Carambola fra auto finisce sulla colonnina del gas: paura a Ponsacco

PONSACCO – Pomeriggio di paura nel cuore di Ponsacco, dove un violento incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso i residenti di via Antonio Gramsci. Intorno alle 14 due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità. L’impatto, estremamente violento, non ha solo causato il ferimento dei due conducenti, ma ha innescato una situazione di potenziale pericolo per l’intera zona.

Nello scontro, infatti, una delle auto è finita fuori controllo abbattendosi contro la colonnina del gas di una civile abitazione situata lungo la via. Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e contenere il rischio di fughe di gas. Contemporaneamente, i pompieri hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre e prestare le prime cure ai due automobilisti feriti, poi trasferiti in ospedale.

La gravità dello scenario ha richiesto l’intervento urgente dei tecnici di Toscana Energia, giunti sul posto per riparare l’impianto danneggiato e ripristinare le condizioni di sicurezza della rete. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Ponsacco, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del frontale e hanno gestito la viabilità, rimasta bloccata per consentire le delicate operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei luoghi.