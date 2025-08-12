Case minacciate dall’incendio di bosco a Castellina Marittima

|
CASTELLINA MARITTIMA – Fiamme di bosco a Castellina Marittima minacciano le case in via del Commercio.
Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuto fin dalla mattinata di oggi (12 agosto), intorno alle 11, per il rogo. In azione due elicotteri, le campagnole dell’antincendio boschivo della Regione Toscana inviate dalla Sala operativa unificata permanente e il direttore delle operazioni.
La squadra dei vigili del fuoco si è messa a protezione di alcune case sul crinale della collina interessata.
Sul posto presenti anche i carabinieri forestali.