Cesena-Pisa, Gilardino: “Primo test vero, ma siamo pronti”

PISA – Alla vigilia di Cesena-Pisa, mister Alberto Gilardino ha presentato la sfida in conferenza stampa, tracciando il percorso della squadra e l’approccio con cui i nerazzurri scenderanno in campo.

“Per me non esistono amichevoli – ha sottolineato il tecnico – ogni partita disputata finora, dalla Val d’Aosta alla Germania, è stata un test importante. Domenica avremo il primo esame ufficiale della stagione e vogliamo affrontarlo con lo stesso equilibrio e la stessa voglia di crescere che ci hanno guidato in ritiro. L’obiettivo resta chiaro: portare a casa un risultato positivo”.

Gilardino ha elogiato il Cesena, avversario ostico e ben preparato: “Incontriamo una squadra con un allenatore preparato, che l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Hanno giocatori esperti di Serie B e una struttura solida. Non sarà una gara semplice, perché difendono con ordine ed equilibrio. Ma noi dobbiamo essere pronti a restare dentro la partita in ogni momento, con lucidità e attenzione mentale”.

L’allenatore ha poi ribadito la priorità del suo progetto tecnico: “Voglio una squadra con una forte identità, capace di esprimere compattezza, carisma e aggressività senza palla, e allo stesso tempo di giocare quando la possediamo. Questo è l’input che ho dato fin dal primo giorno di ritiro e i ragazzi mi hanno già dato risposte importanti”.

Capitolo nuovi innesti: “Avere con noi giocatori di grande esperienza come Cuadrado e Nzola è straordinario. Devono portare qualità, ma anche disponibilità e spirito di sacrificio. Saranno chiamati a fare la differenza, ma sappiamo che servirà un periodo di adattamento fisico e tattico dopo l’inattività. Dovremo gestirli con cautela, ma sono convinto che il loro apporto sarà fondamentale”.