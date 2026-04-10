Choc a Castelfranco di Sotto: ragazzina di 12 anni aggredisce compagna di classe con le forbici

CASTELFRANCO DI SOTTO – Choc e incredulità a Castelfranco di Sotto per un gravissimo episodio di violenza consumatosi questa mattina all’interno della scuola media del paese. Durante l’ora di educazione fisica, una studentessa di appena 12 anni ha aggredito una compagna di classe colpendola ripetutamente al collo con un paio di forbici. L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e il comprensorio del Cuoio, facendo scattare l’immediato intervento dei carabinieri della compagnia di San Miniato.

Secondo una prima e inquietante ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe stata pianificata con lucida freddezza: la ragazzina avrebbe attirato la coetanea nei bagni della palestra con il pretesto di doverle mostrare qualcosa di importante. Una volta lontane dagli occhi di insegnanti e compagni, sarebbe scattata la violenza. La vittima è stata colpita più volte alla gola prima che l’allarme venisse lanciato, trasformando una normale mattinata di scuola in un incubo. Fortunatamente, nonostante la delicatezza della zona colpita, l’aggredita è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni non sono giudicate gravi dai medici.

Mentre la studentessa ferita riceve le cure necessarie, l’autrice del gesto è stata condotta in caserma, accompagnata dai genitori, per essere ascoltata dagli inquirenti. Sotto il profilo legale, data l’età inferiore ai 14 anni, la dodicenne non è imputabile, ma l’accaduto farà scattare una segnalazione immediata alla procura per i minorenni e l’attivazione dei servizi sociali. Il caso è stato segnalato anche al sindaco, mentre la scuola è piombata in uno stato di choc collettivo.

Restano ancora ignoti i motivi che hanno spinto la ragazzina a un atto così estremo, ma i carabinieri stanno scavando nel contesto scolastico e relazionale delle due giovani per capire se vi fossero tensioni pregresse o episodi di bullismo.