Coinvolto in un incidente aggredisce un carabiniere e poi se la prende con la vettura di servizio

RIPARBELLA – Coinvolto in un incidente aggredisce un carabinieri e poi se la prende con la vettura di servizio.

I carabinieri della stazione di Santa Luce hanno arrestato un uomo di 45 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai danni dello Stato. L’intervento è avvenuto in località La Fagiolaia di Riparbella, dove i militari della stazione di Santa Luce erano intervenuti in supporto al comando arma locale per la gestione della viabilità a seguito di un sinistro stradale.

Il 45enne, conducente di uno dei veicoli coinvolti, si presentava in un evidente stato di agitazione psicomotoria, verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l’uomo ha iniziato a inveire contro un militare, minacciandolo di morte e atti lesivi. L’aggressione è poi degenerata in un vero e proprio attacco fisico, con l’uomo che ha spintonato e, infine, colpito al volto il militare operante.

Non contento della violenza fisica, l’uomo ha proseguito la sua azione lesiva colpendo ripetutamente l’autovettura di servizio, in dotazione alla stazione dei carabinieri di Santa Luce, danneggiandola in maniera significativa.

L’uomo, è stato comunque contenuto e ricondotto alla calma dai militari e immediatamente accompagnato dai carabinieri di Santa Luce per le formalità di rito.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Livorno di turno che coordina le indagini, il 45enne è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti i giorni della settimana.