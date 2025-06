Colpo di pistola dopo una lite con la escort: si scopre che è un ladro seriale

Come risultato degli ulteriori accertamenti effettuati all’interno dell’auto e dell’abitazione, gli operanti hanno rinvenuto un proiettile calibro 22, contanti per un importo di 1020, ritenuti proventi di spaccio, un coltello della lunghezza complessiva di 16 centimetri, attrezzi da scasso, una maschera in gomma riproducente l’effigie di Silvio Berlusconi, nonché profumi di marca, un laptop, carte di credito oggetto di furti perpetrati nei giorni precedenti.

La droga, le armi, le munizioni, denaro, attrezzi da scasso e refurtiva sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato così arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato accompagnato al carcere di Pisa.