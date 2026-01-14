Colpo Pisa: arriva Rafiu Durosinmi a titolo definitivo dal Viktoria Plzeň

PISA – Il reparto offensivo nerazzurro ha un nuovo protagonista. Il Pisa Sporting Club ha chiuso positivamente la trattativa: Rafiu Durosinmi è ufficialmente un nuovo calciatore del club. L’accordo è stato raggiunto con il Fc Viktoria Plzeň per un trasferimento a titolo definitivo.

Attaccante nigeriano, nato nel 2003, Durosinmi è un prospetto che brucia le tappe. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un’esperienza significativa nel calcio che conta. Il suo percorso è iniziato nella Repubblica Ceca, debuttando nella massima serie nel 2021 con il Karviná.

Il vero salto di qualità arriva l’anno successivo. Con la maglia del Viktoria Plzeň si impone all’attenzione internazionale. I numeri sono il suo biglietto da visita. Ha lasciato il segno nelle coppe europee, andando in rete sia nelle qualificazioni di Champions League che in Europa League. Chiude la sua avventura ceca con uno score di tutto rispetto: 86 presenze, 35 gol e 10 assist.

Ora per lui inizia una nuova sfida. Il palcoscenico sarà quello della serie A. Durosinmi indosserà i colori nerazzurri, pronto a dare il suo contributo alla causa toscana. La società ha accolto il nuovo acquisto con un caloroso benvenuto e i migliori auguri per questa nuova avventura professionale. Il calciatore indosserà la maglia n.17.