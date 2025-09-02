Controlli antievasione sugli aeromobili importati dall’estero: recupero milionario da Adm e Finanza

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un’operazione congiunta tra la Sezione Aerea di Pisa della Guardia di Finanza e la Sezione antifrode e controlli dell’Ufficio delle Dogane ha portato alla luce una serie di irregolarità fiscali legate al possesso e all’utilizzo di aeromobili, con un recupero complessivo per l’erario di oltre 900mila euro.

Nel corso dei controlli, avviati nell’ambito del protocollo nazionale di cooperazione tra le due Amministrazioni, sono stati esaminati circa 120 aeromobili riconducibili a soggetti fisici e giuridici con base in Toscana. Da questa attività sono emerse 15 posizioni irregolari rispetto all’imposta erariale prevista dal decreto legge 201/2011: dodici proprietari hanno già provveduto a sanare la situazione, con un gettito effettivo per lo Stato pari a 167587,50 euro.

Ma non è tutto. Le verifiche hanno infatti fatto emergere anche un profilo di irregolarità più rilevante: il mancato versamento di Iva all’importazione per un importo di 740.384,86 euro, legato a un aeromobile immatricolato all’estero e utilizzato in modo continuativo all’interno dell’Unione Europea oltre i limiti consentiti.

A seguito degli accertamenti, le Fiamme Gialle e i funzionari doganali hanno disposto il sequestro di un elicottero immatricolato extra-Ue, del valore stimato di circa 4 milioni di euro, ipotizzando il reato di contrabbando doganale. Successivamente, grazie al versamento dell’intera somma dovuta, effettuato tramite ravvedimento operoso, l’aeromobile è tornato nella disponibilità del proprietario.

L’operazione, spiegano le autorità, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle frodi doganali e all’evasione dell’Iva, fenomeni che “alterano la concorrenza, generano gravi iniquità e sottraggono risorse comunitarie e nazionali destinate al sostegno delle fasce più deboli della popolazione”.