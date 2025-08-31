24.7 C
Cori fascisti degli ultras della Roma in piazza dei Miracoli: insorge la politica

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha stigmatizzato l'evento: "Uno sfregio alla città di Pisa"

Cori fascisti in piazza dei Miracoli: insorge la politica (foto da video diffuso da Antonio Mazzeo)
PISA – Una giornata di sport si è trasformata in un caso politico e sociale. Nel pomeriggio di ieri in piazza dei Miracoli, un gruppo di ultras della Roma ha improvvisato cori dal chiaro richiamo fascista. Davanti ai turisti e ai cittadini increduli, sotto la Torre pendente si è levato il grido Duce, Duce, Duce, accompagnato da canti sulle note di Faccetta nera, adattata in versione giallorossa.

Le immagini, riprese da una telecamera e circolate sui social attraverso la pagina Portale Ultras, mostrano decine di tifosi mentre sfilano con bastoni e bandiere, sorvegliati da agenti in assetto antisommossa. La scena ha suscitato un’ondata di indignazione, non solo a livello locale.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha stigmatizzato l’evento: Queste immagini dei tifosi romanisti che inneggiano al Duce nel cuore di Pisa sono una vergogna e uno sfregio a una città che dal fascismo ha subito l’onta della firma delle leggi razziali e uno dei periodi più bui della sua storia. Vergognatevi, se ne siete capaci. Tra qualche giorno festeggeremo l’81esimo anniversario della liberazione di Pisa da parte dei partigiani e dell’esercito alleato, oggi come allora Pisa è e sarà sempre antifascista”.

© Riproduzione riservata

