12.7 C
Firenze
lunedì 15 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Decenni di maltrattamenti fra le mura domestiche, la moglie denuncia e lo fa allontanare da casa

In attesa del giudizio l'uomo, un 54enne, l'uomo ha ricevuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Polizia di Pisa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – La Squadra Mobile della questura di Pisa, negli scorsi giorni, ha notificato ad un 54enne un provvedimento emesso dal Gip della città della torre pendente che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa frequentati.

Le indagini sono scaturite dopo la denuncia presentata alla Procura di Pisa dalla moglie dell’indagato, di origini marocchine, che ha riferito di essere sposata da circa venti anni con l’indagato, ma che, a partire dal 2010, la convivenza con l’uomo era diventata intollerabile a causa del suo comportamento via via sempre più aggressivo.

Gli attenti approfondimenti investigativi della sezione specializzata della Mobile pisana hanno consentito di ricostruire, con sufficiente gravità indiziaria, un allarmante quadro di sistematiche violenze fisiche, verbali e psicologiche, consistite in ingiurie, percosse, schiaffi e morsi. In particolare, forse ben oltre la gravità delle violenze, sono state le ingiurie e le minacce che la donna ha dovuto sopportare per anni, appellata anche con irripetibili epiteti razziali.

Nonostante le continue vessazioni, la vittima negli anni ha desistito più volte dall’allontanarsi dal marito, arrivando anche ad avviare le pratiche per la separazione, ma rinunciandovi in relazione alle promesse di cambiamento dell’indagato. Tra l’altro, proprio in occasione delle pratiche di separazione, la donna ha denunciato una prima volta l’uomo che era stato attinto da un analogo provvedimento cautelare, poi decaduto a seguito della remissione di querela della persona offesa.

Soltanto ad inizio di dicembre la donna ha trovato la forza per chiedere aiuto nuovamente alla polizia, recandosi all’ufficio denunce della questura, dove ha trovato attento ascolto ed assistenza. I successivi accertamenti della Squadra Mobile, coordinati dal Gruppo specializzato in violenza di genere della Procura della Repubblica di Pisa, riscontrando le dichiarazioni della donna, sono riusciti in pochi giorni ed in maniera mirata, a costruire un quadro accusatorio ben delineato, tale da consentire l’adozione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.7 ° C
12.8 °
9 °
83 %
0.8kmh
77 %
Lun
12 °
Mar
11 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1399)ultimora (1275)sport (63)Eurofocus (31)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati