Deve scontare oltre 5 anni di reclusione, rintracciato e condotto in carcere

È finito nella rete dei controlli dei carabinieri di Cascina che hanno dato esecuzione a un provvedimento di arresto nei suoi confronti

REDAZIONE
REDAZIONE
Sventato a Cascina il furto di rame in un cantiere edile: arrestato un componente della banda
CASCINA – Deve scontare oltre 5 anni di reclusione, rintracciato e condotto in carcere. 

Nella nottata del 19 ottobre, i carabinieri della stazione di Cascina hanno dato esecuzione a un provvedimento di arresto nei confronti di un cittadino di origine extracomunitaria di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale.

Durante un posto di controllo, i militari hanno fermato un’autovettura e, procedendo all’identificazione degli occupanti, hanno scoperto che il passeggero, era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria.

A seguito di accertamenti, è emerso che l’uomo, già espulso dal territorio nazionale nel 2018, era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla procura presso il tribunale di Pisa nel 2022.

L’arrestato deve scontare una pena definitiva di 5 anni e 27 giorni di reclusione, oltre a una multa di 4700 euro, a seguito di un cumulo di pene concorrenti per reati gravi commessi tra il 2008 e il 2011 nella provincia di Pisa. Tali reati includono, tra gli altri, delitti contro il patrimonio (furto e rapina aggravata), lesioni personali, evasione e violazioni relative alla normativa sugli stupefacenti.

