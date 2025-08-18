32 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Distraggono un’anziana per derubarla al supermercato: arrestati in due

La polizia è intervenuta su chiamata dell'addetto alla sicurezza del negozio che aveva assistito alla scena. Uno risponderà anche di porto d'armi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
Minaccia di morte la ex con coltello. Rintracciato da Polizia
(Foto Fb Questura di Pisa)
PISA – Arrestati per il furto ad un’anziana in un supermercato. 

Sono due cittadini sudamericani, regolari sul territorio nazionale, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso perpetrato ai danni di una anziana cittadina italiana.

Il reato si è consumato all’interno del supermercato, dove la signora è stata distratta da uno dei due soggetti con la scusa di chiedere informazioni su un prodotto in vendita, con l’obiettivo di sottrarle il portafoglio dalla borsa. Lo stesso dovrà rispondere anche del porto abusivo di oggetti atti ad offendere (un cacciavite) di cui si era liberato al momento in cui, fermato da un addetto alla sicurezza, ha gettato a terra il portafoglio della signora.

L’intervento degli operatori della polizia è avvenuto al momento del controllo effettuato all’uscita del supermercato da parte dell’addetto alla sicurezza che aveva assistito al reato.

L’identificazione dei soggetti e la immediata formalizzazione della querela da parte della persona offesa hanno consentito, in considerazione del modus operandi, di arrestare i due soggetti messi a disposizione della procura di Pisa che ha disposto il giudizio per direttissima: gli arresti sono stati convalidati ed è stata dispsota la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pisa.

© Riproduzione riservata

Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495