Donna muore nell’incendio di un appartamento a Pontedera

Evacuato l'intero palazzo di sette piani per i fumi della combustione. Al lavoro i vigili del fuoco, attivato il protocollo delle maxiemergenze

Donna muore nell'incendio di un appartamento a Pontedera (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PONTEDERA – Mattinata di apprensione a Pontedera per l’incendio a Palazzo Rota, partito da un’abitazione del primo piano. Una donna è deceduta nel rogo. 

Dalle 8 del mattino sono in azione i vigili del fuoco in via Sacco e Vanzetti che hanno domato l’incendio in alcuni locali del primo piano. Notevole la presenza dei fumi di combustione, che ha portato all’evacuazione degli altri appartamenti . 

All’interno della casa in fiamme c’era una donna, di cui è putroppo stato constatato il decesso. 

Sul posto carabinieri, polizia locale, due ambulanze e l’auto medica. Il 118 ha attivato il sistema di intervento per le maxiemergenze.

Da chiarire le cause che hanno provocato l’episodio. 

