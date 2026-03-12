Donna muore nell’incendio di un appartamento a Pontedera

PONTEDERA – Mattinata di apprensione a Pontedera per l’incendio a Palazzo Rota, partito da un’abitazione del primo piano. Una donna è deceduta nel rogo.

Dalle 8 del mattino sono in azione i vigili del fuoco in via Sacco e Vanzetti che hanno domato l’incendio in alcuni locali del primo piano. Notevole la presenza dei fumi di combustione, che ha portato all’evacuazione degli altri appartamenti .

All’interno della casa in fiamme c’era una donna, di cui è putroppo stato constatato il decesso.

Sul posto carabinieri, polizia locale, due ambulanze e l’auto medica. Il 118 ha attivato il sistema di intervento per le maxiemergenze.

Da chiarire le cause che hanno provocato l’episodio.