Dramma a Volterra: muore schiacciato dalla ruspa sulla quale stava lavorando

VOLTERRA – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi (3 settembre) nelle campagne tra Lajatico e Volterra. A perdere la vita è stato Fabio Crecchi, 58 anni, dipendente di un’azienda agricola della zona.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 di oggi (3 settembre) l’uomo stava effettuando lavori di pulizia in un fosso quando la ruspa utilizzatasi sarebbe improvvisamente mossa all’indietro. Il mezzo lo ha travolto e schiacciato, senza lasciargli scampo.

I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, in coordinamento con l’autorità giudiziaria.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro, mentre la salma del lavoratore resta a disposizione della magistratura per i necessari approfondimenti.