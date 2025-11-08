Droga e un coltello vietato in auto: arrestato un 28enne a Marina di Pisa

|
PISA – Nella nottata dello scorso 6 novembre, i carabinieri della stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un uomo di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
L’intervento è scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno fermato e sottoposto a verifica un veicolo con a bordo due soggetti.
A seguito della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto all’interno del cruscotto 12 grammi di cocaina, suddivisa in otto dosi e 1100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Il 28enne, conducente del veicolo, è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 centimetri. Stupefacente, denaro e coltello sono stati posti sotto sequestro, così come il veicolo sequestrato ai fini della confisca.
L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.