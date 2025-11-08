14.1 C
Droga e un coltello vietato in auto: arrestato un 28enne a Marina di Pisa

All’interno del cruscotto deteneva 12 grammi di cocaina, suddivisa in otto dosi e 1100 euro in contanti: nella rete dei carabinieri

Droga e un coltello vietato in auto: arrestato un 28enne a Pisa
Droga e un coltello vietato in auto: arrestato un 28enne a Pisa (foto carabinieri)
PISA – Nella nottata dello scorso 6 novembre, i carabinieri della stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un uomo di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno fermato e sottoposto a verifica un veicolo con a bordo due soggetti.
A seguito della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto all’interno del cruscotto 12 grammi di cocaina, suddivisa in otto dosi e 1100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 28enne, conducente del veicolo, è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 centimetri. Stupefacente, denaro e coltello sono stati posti sotto sequestro, così come il veicolo sequestrato ai fini della confisca.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.

