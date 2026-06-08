Il Pisa Sporting Club esonera l’allenatore Oscar Hiljemark e il suo staff

PISA – Cambio di guida tecnica per il Pisa Sporting Club. La società ha ufficializzato oggi, 8 giugno, l’interruzione del rapporto lavorativo con Oscar Hiljemark, sollevato con effetto immediato dall’incarico di responsabile della prima squadra.
La decisione diramata dai vertici del club non riguarda esclusivamente l’allenatore, ma si estende a tutto il gruppo di lavoro che lo ha affiancato. Insieme al tecnico lasciano infatti l’incarico anche i suoi diretti collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo.
La separazione si chiude con il formale congedo istituzionale: attraverso la nota diffusa, la dirigenza ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai tre professionisti per il percorso sportivo condiviso fino a questo momento, formulando loro gli auguri per il prosieguo delle rispettive carriere.