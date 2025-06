Finisce in un fossato dopo il fuori strada con lo scooter: in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

VECCHIANO – Finisce in un fossato dopo il fuori strada in via Traversagna sud, nel comune di Vecchiano.

La donna, una 43enne, intorno alle 4 del mattino ha perso il controllo dello scooter ed è finita nel fosso con l’acqua. Sul posto auto medica e ambulanza con l’ausilio dei vigili del fuoco: la donna aveva una frattura esposta all’avambraccio e un femore fratturato.

Sempre cosciente è stata trasportata, dopo essere stata immobilizzata dai vigili del fuoco che hanno recuperato la ferita nel fosso, all’ospedale di Cisanello.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia.