Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Frontale fra due auto provoca la carambola: sei feriti

Sul posto i carabinieri di Santa Croce e il radiomobile di San Miniato per i rilievi di propria competenza e i vigili del fuoco

REDAZIONE
Frontale fra due auto provoca la carambola: sei feriti (foto vigili del fuoco)
SAN MINIATO – Carambola fra auto sulla regionale 429 a San Miniato: sei i feriti. 

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri (3 gennaio): due le autovetture coinvolte in un uno scontro frontale, nel sinistro coinvolte altre tre auto in transito. Il personale dei vigili del fuoco ha consentito al conducente di una delle auto ad uscire dall’abitacolo per poi consegnarlo al personale sanitario presente. Quattro le ambulanze intervenute che han trasportato i feriti all’ospedale di Empoli.

Sul posto i carabinieri di Santa Croce e il radiomobile di San Miniato per i rilievi di propria competenza.

