Furto a Calcinaia, identificato il complice: è il padre del giovane ladro deceduto durante il colpo

PISA – Furto shock il 28 gennaio in un’abitazione di Calcinaia in provincia di Pisa: svolta nelle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione, in collaborazione con l’Aliquota Operativa di Pontedera. E’ stato identificato e denunciato il complice dei due ladri coinvolti nell’episodio, che a causa di una violenta esplosione ha portato alla morte di uno di loro.

Si tratta di un 57enne, padre del giovane deceduto. L’uomo, parente anche dell’altro ladro rimasto gravemente ferito, è accusato di furto aggravato in concorso e omissione di soccorso. Il 57enne, infatti, insieme al figlio e al nipote, si era introdotto nell’abitazione per compiere un furto. Durante il tentativo di forzare una cassaforte con una smerigliatrice angolare, si è verificata una violenta esplosione che ha causato gravissime ferite ai due complici. Invece di prestare soccorso, l’uomo ha abbandonato i feriti in una via vicina, dandosi alla fuga.

I carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 57enne, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Richiesta per l’uomo una misura cautelare.