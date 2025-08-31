21.9 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gattini gettati nei rifiuti, donna denunciata

A Calcinaia due cuccioli appena nati sono stati trovati nella spazzatura. La responsabile è stata denunciata per maltrattamento di animali

CronacaPrimo Piano
JESSICA BORDIGONI
JESSICA BORDIGONI
Gatti gettati nella spazzatura
Crediti: Freepik
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CALCINAIA  – Due gattini appena nati sono stati rinvenuti nei rifiuti da alcuni operatori ecologici durante il servizio di raccolta porta a porta. I cuccioli, chiusi in un sacchetto di plastica destinato all’organico, emettevano ancora flebili miagolii. Proprio quei suoni hanno attirato l’attenzione dei netturbini, che hanno immediatamente fermato il lavoro e richiesto l’intervento della Polizia Locale.

Secondo quanto ricostruito, i due cuccioli erano appena nati. Una pattuglia della Polizia Locale ha rintracciato in poche ore la responsabile: una donna residente in zona, proprietaria della gatta che aveva partorito cinque piccoli. Interrogata dagli agenti, avrebbe spiegato di non aver saputo come gestire la situazione, sostenendo che uno fosse nato morto e un altro gravemente ferito. Una versione che non le ha evitato la denuncia per maltrattamento di animali, reato previsto dal Codice Penale con pene severe.

I gattini, affidati immediatamente a un veterinario, purtroppo non sono sopravvissuti. Il caso ha acceso i riflettori sul tema del randagismo e delle cucciolate indesiderate. La Polizia Locale ha lanciato un chiaro messaggio: “Sterilizzare è un atto d’amore”. Ridurre le nascite non controllate, infatti, significa prevenire abbandoni e sofferenze, ma anche promuovere una convivenza più civile tra uomo e animale.

Un episodio che lascia sgomenti, ma che diventa anche occasione per riflettere sul rispetto che ogni comunità deve garantire ai suoi animali. La vicenda di Calcinaia dimostra che la vigilanza e la collaborazione tra cittadini e istituzioni restano strumenti essenziali per contrastare episodi di crudeltà come quello dei gattini gettati nei rifiuti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.9 ° C
22.6 °
21.3 °
80 %
2.1kmh
0 %
Dom
26 °
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Gaza (13)Eugenio Giani (12)Serie C (11)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati