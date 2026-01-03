Botta e risposta a Genova: Gilardino ferma De Rossi. Léris rimedia allo svantaggio iniziale

GENOVA – Al Ferraris finisce in parità una sfida vibrante e nervosa. Genoa e Pisa si dividono la posta in palio in un match dai due volti: primo tempo ricco di emozioni, ripresa più tattica e spigolosa.

L’avvio è di studio, ma l’equilibrio si spezza presto. Dopo un tentativo pisano con Léris, sale in cattedra il Genoa. Vitinha scalda i guantoni a Semper, ma al 15′ il portiere nerazzurro non può nulla: Colombo estrae dal cilindro un siluro rasoterra da fuori area che vale l’1-0.

Il Pisa accusa il colpo. I nerazzurri faticano a uscire dal guscio e rischiano di affondare sotto il palleggio dei padroni di casa. Poi, la scossa. Al 32′ Léris colpisce una traversa clamorosa su cross di Angori, preludio al pareggio.

Il gol arriva cinque minuti dopo, al 37′, in modo rocambolesco: un’incomprensione tra Vasquez e il portiere Leali, ostacolato dal compagno, regala a Léris la palla facile dell’1-1.

Dagli spogliatoi escono gli stessi ventidue. Il Genoa riparte forte e sfiora il nuovo vantaggio al 56′: serve un super Semper per deviare in angolo il colpo di testa di Thorsby.

Gilardino capisce che la squadra è in affanno e ridisegna l’assetto. Fuori un esausto Albiol per Caracciolo, dentro forze fresche a centrocampo con Marin e Piccinini. De Rossi risponde inserendo Ekhator per dare peso all’attacco.

L’ultima mezz’ora è una battaglia di nervi. Il gioco si spezzetta, fioccano i falli e i cartellini gialli (ammoniti Calabresi e Canestrelli).

Gilardino si gioca la carta Nzola per l’assalto finale, mentre il Genoa perde pezzi: Otoa è costretto a uscire per infortunio all’82’, lasciando spazio a Marcandalli.

Nonostante i cinque minuti di recupero e la stanchezza, il risultato non cambia più. Un pareggio che muove la classifica e premia la resilienza del Pisa in uno stadio infuocato.

Il tabellino

Genoa – Pisa 1-1

GENOA (3-5-2)

: Leali; Otoa (83’ Marcandalli), Vasquez, Ostigard; Martin, Thorsby (64’ Ekhator), Frendrup, Malinowskyi, Cuffy(75’ Ellertsson); Colombo (75’ Ekuban), Vitinha. All. De Rossi.

PISA (3-5-2): Semper; Bonfanti (71’ Calabresi), Albiol (62’ Caracciolo), Canestrelli; Toure, Leris (59’ Marin), Aebischer, Hojholt (58’ Piccinini), Angori; Moreo (72’ Nzola), Meister. All. Gilardino.

RETI: 15’ Colombo (G), 38’ Leris (P).

NOTE: Ammoniti: Malinowskyi (G), Leris (P), Canestrelli (P), Calabresi (P).