Gilardino, fine della corsa: esonerato dal Pisa dopo il ko con il Sassuolo

In tarda serata la comunicazione della decisione della società "umanamente e professionalmente sofferta"

Primo PianoSport
REDAZIONE
REDAZIONE
Gilardino
Foto di: Youtube / Pisa Sporting Club
PISA – Costa caro il ko interno con il Sassuolo al tecnico del Pisa, Alberto Gilardino. 

In tarda serata la società, infatti, ha deciso per l’esonero. Questa la comunicazione ufficiale: “Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo tesponsabile tecnico della prima squadra“.

